Путин ожидает новых лидеров

"Я рассчитываю, что у нас яркие лидеры будут появляться. Они нужны стране", - сказал президент, отвечая на вопрос Собчак, ожидает ли он появления новых лидеров среди нынешнего поколения 30-летних, пишет РИА Новости.

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"Мне бы очень хотелось, чтобы в числе тех людей, которые активно вовлекаются в политику, а это очень хороший процесс, хороший признак - признак относительного благополучия, чтобы там все больше и больше было созидателей, больше появлялось профессионалов. Я уверен, что в целом оно так и будет", - сказал президент.

Путин добавил, что рассчитывает на появление в политике умной, патриотично настроенной молодежи.

"Мне бы тоже очень хотелось, я каждый день об этом думаю, думаю о том, чтобы в политику в России приходили умные, патриотично настроенные молодые люди с ясной перспективой и пониманием того, что нужно сделать для блага своей страны, для своей Родины. Я сам этого сильно хочу и буду всячески способствовать тому, чтобы это произошло" - сказал он.

Путин отметил, что на протестных отношениях можно добиться электорального результата, но это совсем не значит, что за этим последует период эффективного развития регионов, муниципалитетов.