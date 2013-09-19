Путин не исключает возможности баллотироваться еще раз

Он не может выглядеть "хромой уткой" в начале своего третьего срока, считает политолог Владимир Слатинов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе общения с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин поинтересовался у бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, будет ли он баллотироваться в президенты. Фийон сказал, что не будет отвечать на этот вопрос, пока Путин не ответит на аналогичный. "Я не исключаю", - сказал Путин.

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"В суперпрезидентской системе, если бы Путин ответил по-другому, сказал, что он уходит, это сильно дестабилизировало бы всю систему. Путин в начале правления не может выглядеть "хромой уткой", не может сказать, что он уходит. Потому что просто начнется внутриполитическая борьба, чего он допустить не может", - сказал эксперт.

По мнению Слатинова, реальное решение Путина об участии в следующих выборах будет известно не раньше 2017 года.

"Реально он будет держать интригу до последнего, до самих выборов, до 2017 года, я считаю", - уверен политолог.