27 лидеров ЕС подпишут новое соглашение о принципах функционирования Евросоюза

Лидеры ЕС подпишут сегодня новое соглашение о принципах функционирования Евросоюза.

Церемония подписания “Соглашения о реформах” – нового базового документа, который определит принципы функционирования Евросоюза, - состоится в Лиссабоне. Под документом подпишутся главы государств и правительств всех 27-ми стран ЕС, передает ICTV.

Новое соглашение должно заменить проект Евроконституции, которую отклонили французы и голландцы во время национальных референдумов в 2005-ом году.

В отличие от конституции, в Лиссабонском договоре не упоминаются символы ЕС – флаг, гимн и общая валюта. Документ вводит новую должность – президента Евросоюза, которого будут избирать на два с половиной года. Роль Европарламента возрастет, но в нем сократят количество мандатов.

Новое базовое соглашение ЕС вступит в силу в начале 2009-го года после ратификации всеми странами-членами.