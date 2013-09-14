СМИ: Пентагон не внес изменения в подготовку военной операции в Сирии

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Минобороны США.

Ранее в субботу госсекретарь США Джон Керри по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, которые проходили в Женеве, сообщил, что стороны достигли соглашения по объему и типам химического оружия, которое находится в распоряжении режима Башара Асада.

Он также отметил, что стороны согласовали и план действий. По словам Керри, США и Россия в течение ближайших дней представят Организации по запрещению химического оружия свои предложения по Сирии, отмечает РИА Новости.

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В понедельник Россия предложила передать химическое оружие, находящееся в распоряжении Сирии, под международный контроль, это предложение поддержали сирийские власти. В ООН и Белом доме заявили о намерении рассмотреть предложение.

Переговоры Лаврова и Керри в Женеве, к которым подключались спецпредставитель ООН по Сирии Лахдар Брахими и другие переговорщики, продолжались с четверга.