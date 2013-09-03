Сирия не зафиксировала падения ракет на своей территории

Об этом сообщил спутниковый телеканал "Скай-ньюз Арабия" со ссылкой на источники в силовых структурах Сирии.

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Напомним, российская система предупреждения зафиксировала старт двух баллистических целей в 10.16 мск в Средиземном море, сообщает РИА Новости.

Как сообщил по телефону из Дамаска информированный источник в одной из сирийских госструктур, баллистические цели, запуски которых Минобороны РФ зафиксировало в Средиземноморье во вторник, упали в море.

Позже военно-дипломатический источник в Москве сообщил агентству, что пуск ракет в Средиземном море мог осуществить американский корабль для уточнения метеорологической обстановки.