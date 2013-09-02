СМИ: Боевые корабли США направляются в Красное море

По сведениям источника агентства Рейтер в военных кругах, корабли должны были появиться в Красном море в ночь на понедельник. Однако подтверждения прибытия группы пока не поступало.

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Одновременно в западной части Индийского океана присутствует группа кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman, сообщает РИА Новости.

Авианосцы класса Nimitz имеют водоизмещение порядка 100 тысяч тонн и являются самыми большими военными кораблями в мире. В строю американских ВМС находятся десять таких кораблей. На борту каждого размещено авиационное крыло - всего до 90 самолетов и вертолетов.

Президент США Барак Обама в субботу направил законодателям формальный запрос на одобрение военной операции. Согласно проекту резолюции, задачей Пентагона будет лишить сирийский режим возможности использовать оружие массового уничтожения. Необходимость военного удара обосновывается в проекте документа тем, что действия сирийских властей являются нарушением международных норм, в частности конвенции о запрещении химоружия и резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, в документе подчеркивается, что урегулирование конфликта в Сирии может быть только политическим.