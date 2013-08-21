ЕС призвал расследовать сообщения о химической атаке в Сирии

"Мы с большим беспокойством восприняли сообщения о возможном использовании химического оружия сирийским режимом. Подобные обвинения следует немедленно и тщательно расследовать. ЕС повторяет, что любое использование химического оружия любой стороной конфликта в Сирии является совершенно неприемлемым", - сказал Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Reuters

В то же время, он не уточнил, кто именно должен провести расследование.

Сегодня ряд СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили о масштабном применении силами сирийского правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Жертвами атаки стали, по предварительным данным, более 600 человек.

Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв могло достигнуть 1,3 тыс. человек. Власти и военное командование Сирии, в свою очередь, отрицают данную информацию.

Отмечается также, что сообщения о якобы имевшем место новом случае использования химоружия в Сирии совпали по времени с прибытием в Дамаск инспекторов ООН. Международные представители должны проверить прежние данные об использовании такого оружия в стране.

По словам официального представителя ООН Мартина Несирки, ООН проверяет сообщения о применении химического оружия под Дамаском. "Генеральный секретарь ООН осведомлен об этих сообщениях по химоружию, и мы пытаемся узнать больше", - сказал он.