ООН: Почти треть сирийцев пострадала в конфликте между властями и оппозицией

Об этом заявил сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, передает РИА "Новости".

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”На данный момент имеется 6,5 миллионов внутренне перемещенных лиц и почти два миллиона беженцев, которые нашли убежище в соседних странах. Это создает огромный гуманитарный кризис не только для тех людей, которые пострадали, но также и для международного сообщества”, - сказал генсек.

Он выразил благодарность международному сообществу за щедрую гуманитарную помощь для решения проблем сирийских беженцев.

”Но кризис продолжается, число беженцев и перемещенных лиц растет, почти одна треть общего населения Сирии пострадала”, - добавил Пан Ги Мун и вновь призвал остановить кровопролитие в Сирии и найти политическое решение проблемы.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается уже более двух лет. По данным ООН, за это время в стране погибли около 100 тысяч человек. Среди них около 7 тысяч детей.

В последние дни резко обострилась ситуация вокруг Сирии. На Западе стали открыто говорить о возможности военной операции против этой страны. Это произошло после того, как ряд СМИ 21 августа сообщил о масштабном применении войсками сирийского правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Утверждалось, что жертвами атаки стали более 600 человек. Власти Сирии опровергли свою причастность к применению химоружия. Москва в свою очередь заявила, что речь идет о спланированной провокации.

Сегодня, 28 августа, посланник ООН в Сирии Лахдар Брахими призвал США не предпринимать никаких действий до того момента, пока не будут установлены обстоятельства предполагаемой химической атаки в пригороде Дамаска на прошлой неделе.

Ранее министр обороны США Чак Хэйгел в интервью Би-Би-Си заявил, что если приказ о начале военной операции поступит от Президента страны Барака Обамы, вооруженные силы будут готовы его выполнить.