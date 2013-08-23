Белорусская оппозиция представит новую коалицию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, по словам сопредседателя оргкомитета «За справедливые выборы» Виктора Корнеенко, «презентация пройдет через месяц для того, чтобы за это время другие организации могли присоединиться к нашей инициативе. Чем на более раннем этапе люди подключатся к работе, тем больше уверенности, что эта работа будет успешной. Лучше не вступать в уже действующую коалицию, а принять участие в ее создании».

Он сообщил, что участники создаваемой коалиции – Объединенная гражданская партия, Белорусская партия левых «Справедливый мир», оргкомитеты Партии трудящихся, Белорусской женской партии «Надзея», объединения «За справедливые выборы», партии «Беларускi рух» - планируют объединить усилия в рамках общенациональной кампании «За справедливые, честные выборы для лучшей жизни».

«Самое главное – мобилизовать людей, привлечь их к совместной работе, чтобы всем было ясно, что от выборов много зависит в их жизни, что избирательную кампанию нельзя превращать в фарс, как это делает сегодняшняя власть», - подчеркнул Корнеенко.

По его словам, главная цель коалиции – вернуть обществу право настоящего выбора.

Как сообщал УНИАН, в мае о стратегическом партнерстве договорились три другие белорусские оппозиционные структуры – Гражданская кампания «Говори правду!», движение «За Свободу» и партия БНФ. Сейчас они реализуют кампанию по проведению «народного референдума».