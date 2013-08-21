Меркель первой из немецких канцлеров посетила концлагерь в Дахау (фото)

Меркель также встретилась с людьми, пережившими Холокост.

"Для меня это особый момент. Память об этом наполняет меня глубокой скорбью и стыдом", - сказала Меркель на встрече с жертв нацизма, пишет Deutsche Welle.

В память о жертвах национал-социализма Меркель возложила цветы к мемориалу жертв концлагеря. Посетить лагерь в Дахау канцлера пригласил Макс Маннхеймер, 93-летний председатель сообщества жертв лагеря Дахау.

Меркель стала первым главой немецкого правительства, посетившим бывший концлагерь в Баварии.

Оппозиция в Германии подвергла критике этот визит Меркель, назвав его лишенным вкуса предвыборным жестом. На защиту же Меркель стали еврейские организации страны.

Как известно, концлагерь в Дахау был построен нацистами в марте 1933 на заброшенном военном заводе и стал образцом для всех последующих концлагерей. В Дахау содержались политические противники гитлеровского режима, евреи, цыгане, гомосексуалисты, протестанты и другие. За двенадцать лет существования нацистского режима более 200 тысяч человек со всей Европы прошли через Дахау.