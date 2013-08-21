Аль-Джазира открыла телеканал в США

Новый телеканал начал вещание на частотах, ранее принадлежавших каналу Current TV, основанному экс-вице-президентом США Альбертом Гором. Доступ к кабельной сети, куда входит Al-Jazeera America, имеют около 45 миллионов американских домохозяйств, сообщает Agence France-Presse.

Al-Jazeera America будет вести вещание круглосуточно. Помимо выпусков новостей, на телеканале также будут информационно-аналитические, экономические и документальные передачи. На первом этапе на Al-Jazeera America будет лишь шесть минут рекламы в час, а не 15 минут как на большинстве других каналов.

Штат Al-Jazeera America на данный момент состоит из 850 сотрудников. На территории США у канала будет 12 отделений, головное из которых находится в Нью-Йорке.

Телекомпания «Аль-Джазира» была создана в Катаре в 1996 году, напоминает Лента.ру.