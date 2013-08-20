В Египте по ошибке расстреляли журналиста

По информации Reuters, военные открыли огонь по автомобилю руководителя представительства "Аль-Ахрам" в провинции Бухейра Тамира Абдельрауфа.

Причиной для обстрела автомашины стал ее резкий разворот перед КПП. В результате инцидента Абдельрауф был убит, а его пассажир - журналист другого издания - получил ранения.

По словам представителей сил безопасности Египта, стрельба была открыта по ошибке, так как действие комендантского часа на работников прессы не распространяется, замечает РИА Новости.