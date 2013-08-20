В Египте по ошибке расстреляли журналиста
01:23, 20 августа 2013Мир
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Сотрудники сил безопасности Египта на КПП города Даманхур на севере страны по ошибке застрелили журналиста газеты "Аль-Ахрам".
По информации Reuters, военные открыли огонь по автомобилю руководителя представительства "Аль-Ахрам" в провинции Бухейра Тамира Абдельрауфа.
Причиной для обстрела автомашины стал ее резкий разворот перед КПП. В результате инцидента Абдельрауф был убит, а его пассажир - журналист другого издания - получил ранения.
По словам представителей сил безопасности Египта, стрельба была открыта по ошибке, так как действие комендантского часа на работников прессы не распространяется, замечает РИА Новости.
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