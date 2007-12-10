Ударная группа ВМФ России направляется в Средиземное море

Корабельная ударная группа ВМФ России успешно выполнила задачи в Северной Атлантике по плану тактического учения во взаимодействии с самолетами морской ракетоносной авиации Северного флота и стратегической авиации ВВС РФ, сообщила Служба информации и общественных связей ВМФ России.

В учениях принимали участие тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов", большие противолодочные корабли "Адмирал Левченко" и "Адмирал Чабаненко", суда обеспечения "Сергей Осипов" и "Николай Чикер", свыше 10 самолетов. С борта крейсера "Адмирал Кузнецов" поднимались противолодочные вертолеты Ка-27, говорится в сообщении.

"Одной из особенностей учений явилось то, что корабельная ударная группа осуществляет переход в сложных погодных условиях. В районе проведения учений волнение достигало 5 баллов, а скорость ветра 13-17 метров в секунду", - сообщил помощник главнокомандующего ВМФ - начальник Службы информации и общественных связей ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

Корабельная ударная группа во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов" продолжает поход в Средиземное море, где к ней присоединятся корабли Черноморского флота, говорится в сообщении.