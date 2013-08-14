Транспортный самолет Airbus разбился в США
14:50, 14 августа 2013Мир
2007
Транспортный самолет Airbus 300 компании UPS разбился в среду в районе города Бирмингем в американском штате Алабама,
Пожарные пока не могут подойти / Фото: © flickr.com/ Bill Abbott
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News. После крушения самолет загорелся. Как отмечает телеканал, были слышны три взрыва. Из-за разлетающихся в стороны осколков пожарные не могут подойти ближе к охваченному огнем самолету.
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Данных о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.
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