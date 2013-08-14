Транспортный самолет Airbus разбился в США

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News. После крушения самолет загорелся. Как отмечает телеканал, были слышны три взрыва. Из-за разлетающихся в стороны осколков пожарные не могут подойти ближе к охваченному огнем самолету.

По теме: В США самолет бывшего топ-менеджера Microsoft врезался в дома, есть жертвы (видео)

Данных о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.