Ученые обвинили миротворцев ООН в эпидемии холеры на Гаити

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

В конце 2010 - начале 2011 года Гаити пережила эпидемию холеры, которая унесла жизни более 7,5 тысячи человек и поразила в общей сложности более 570 тысяч жителей страны.

Согласно результатам исследований, проведенных институтами права и здравоохранения Йельского университета, существует достаточно доказательств того, что холера была занесена на Гаити военнослужащими миротворческого контингента ООН из Непала. Кроме того, по мнению ученых, международная организация не предпринимает никаких мер для оказания помощи жертвам эпидемии. Миротворцы ООН присутствуют на Гаити со времен политического кризиса 2004 года.

Гаити последние несколько лет переживает один из сложнейших периодов своей истории. Эта самая бедная страна Западного полушария еще не оправилась от последствий одного из самых разрушительных землетрясений, в результате которого погибли около 230 тысяч человек, около 3 миллионов пострадали, более миллиона лишились крова или стали беженцами. Экономике Гаити был нанесен огромный урон.