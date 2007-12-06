В центре Парижа взорвалась только одна бомба из двух

На адрес адвокатского бюро в центре Парижа, в котором сегодня произошел взрыв, были доставлены две заминированные посылки, одна из которых и взорвалась.

Как передает РИА “Новости”, об этом сообщила французская полиция.

Как уже сообщал УНИАН, в центре Парижа в 12.50 по местному времени произошел взрыв. Взорвалась посылка, доставленная по адресу адвокатского бюро. В результате взрыва погибла секретарь адвоката, а сам адвокат и еще четыре человека были ранены.

Взрыв на четвертом этаже здания по адресу бульвар Мальзерб произошел в тот момент, когда адвокат открывал посылку. На адрес того же бюро пришла еще одна заминированная посылка, но ее не открывали.

Ранее полиция предполагала, что взрывное устройство находилось в сумке , оставленной рядом с собором Святого Августина в восьмом округе города.