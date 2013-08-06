В Европе установилась рекордно жаркая погода

Похожая ситуация - в Лихтенштейне, в некоторых городах Италии, Швейцарии, Чехии, Сербии и Венгрии.

В Мадриде температура воздуха достигала отметки +37°C, в южных городах - таких, как Кордова, - термометры показывали +40°C, передает Travel.ru.

Как сообщает Gismeteo, в стране не снят режим повышенной пожароопасной обстановки, так как температура в ближайшее время будет держаться на уровне +35°С. Это уже привело к многочисленным пожарам: в настоящее время спасатели сражаются с 11 крупными очагами возгорания в лесных массивах.

Кроме того, необычайно высокая температура была зафиксирована в Лондоне (свыше +32°C) и Париже (около +35°C). В Белграде в течение прошлой недели было +36°С, а ближайшие дни будут жарче еще на 2°С. В Будапеште столбик термометра поднимется до +39°С. Даже в Стокгольме температура будет слишком высокой для этого северного региона - порядка +30°C.

Местным жителям и туристам во время жары рекомендуется особое внимание уделить своему здоровью: не выходить лишний раз на улицу, пить больше воды, ограничив при том потребление алкоголя, а также носить одежду из натуральных материалов, солнцезащитные очки и головные уборы.