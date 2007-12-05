Истребитель впервые в мире перехватил баллистическую ракету

В США впервые в мире произведен перехват баллистической ракеты реактивным истребителем, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Истребитель F-16, оснащенный ракетами AIM-9X Sidewinder, перехватил исследовательскую ракету "Орион". Наведение самолета на цель осуществлялось с помощью системы NCDE (Net-Centric Airborne Defense Element). Новая система, построенная в соответствии с концепцией "боевого пространства", предназначена для быстрого наведения беспилотных аппаратов и истребителей на стартующие баллистические ракеты.

F-16 выпустил две ракеты "воздух-воздух" AIM-9X, первая из которых уничтожила цель, а вторая передала на землю запись перехвата, сделанную с помощью головки самонаведения. Испытания доказали возможность уничтожения баллистических ракет на старте с помощью истребителей, оснащенных ракетами AIM-9X и AIM-120 с дополнительными ступенями, обеспечивающими быстрый разгон.

Специалисты отмечают, однако, что для успешного уничтожения ракеты в течение первых двух-трех минут после старта, истребитель должен находиться не более чем в ста милях (170 километров) от точки запуска, в противном случае он не успеет сблизиться с целью до того, как она выйдет из зоны перехвата.

Теоретически истребители с модернизированными ракетами "воздух-воздух" могут стать дешевой альтернативой ракетам-перехватчикам наземного базирования в случае необходимости уничтожения одиночных баллистических ракет малой и средней дальности.