В Москве горит «Останкино» - идет эвакуация

Пожару в телецентре "Останкино"(телецентр расположен в столице Российской Федерации - Москве), где загорелась крыша, присвоен высокий номер сложности, проходит эвакуация сотрудников и посетителей, сообщает РИА "Новости", цитируя источник в правоохранительных органах столицы.

Пожар произошел сегодня вечером по адресу: улица академика Королева, 12.

Тридцать пять пожарных расчетов съехались к телецентру "Останкино".

"На месте работают 35 расчетов, 127 человек. По предварительным данным, очаг возгорания обнаружен, эвакуация продолжается", - сказал собеседник агентства.

«Здание сильно задымлено, пожару присвоен четвертый номер сложности по пятибалльной шкале», - сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Ранее пожару был присвоен второй номер сложности.