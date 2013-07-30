Госсекретарь США назвал единственное решение конфликта Палестины и Израиля

Создание Палестинского государства - единственное возможное решение конфликта на Ближнем Востоке, и на это осталось немного времени, заявил в Вашингтоне госсекретарь США Джон Керри, передает РИА «Новости».

"Жизнеспособное решение на основе двух государств - единственное решение. У нас имеется не много времени, чтобы реализовать его", - сказал Керри на совместной пресс-конференции с переговорщиками от Израиля и Палестинской национальной автономии Ципи Ливни и Саебом Эрекатом.

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Керри также сообщил, что израильтяне и палестинцы ставят целью урегулирование ближневосточного конфликта за девять месяцев.

"Стороны согласились здесь сегодня, что все окончательные вопросы статуса, все ключевые и другие вопросы находятся на столе переговоров... Наша задача - достичь окончательного соглашения по статусу в течение девяти месяцев", - сказал Керри.

По словами госсекретаря США, израильтяне и палестинцы вновь встретятся для переговоров в течение двух недель на Ближнем Востоке. Стороны встретятся либо в Израиле, либо на территории Палестинской национальной автономии, сказал Керри.