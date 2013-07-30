Мирные переговоры Израиля и Палестины возобновились после трех лет перерыва

Мирный диалог Израиля и Палестины возобновляется после трехлетнего перерыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее представитель госдепартамента США Джен Псаки сообщила, что две стороны договорились вести мирные переговоры на протяжении по меньшей мере 9 месяцев. Она уточнила, что данный срок не является окончательным, и что если переговоры будут продвигаться, они могут занять больше времени. Ранее аналогичный срок предлагал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Как сообщает агентство, министр юстиции Израиля Ципи Ливни, которая возглавляет израильскую делегацию, села за стол рядом с переговорщиком от ПНА Саебом Эракатом напротив Керри. Глава американского госдепа сразу же отметил важность момента, отмечает Франс Пресс.

В понедельник Керри объявил о назначении экс-посла в Израиле Мартина Индика представителем США по урегулированию на Ближнем Востоке, который будет продвигать американские посреднические усилия по разрешению конфликта.