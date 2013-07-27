Всемирный банк: еда дешевеет по всему миру, но еще дорогая

Согласно сообщению Всемирного банка, мировые цены на пшеницу в феврале-июне упали на 2%, на кукурузу – 1%, на сахар – на 6%, на соевое масло – на 11%. В то же время, если сравнивать июнь т.г. с июнем прошлого года, то пшеница подорожала на 13%, кукуруза – на 12%, сахар подешевел на 16%, соевое масло – на 12%.

При этом банк отмечает, что благодаря благоприятным погодным условиям в этом году производство пшеницы в мире увеличилось, и Всемирный банк ожидает хороших урожаев в крупнейших странах-производителях зерна. К тому же банк прогнозирует рекордное производство кукурузы в мире, что частично обусловлено ростом спроса со стороны американских производителей биотоплива.

Согласно прогнозу Министерства агарной политики и продовольствия Украины, страна в 2013 году также может собрать один из наибольших урожаев в своей истории – 53-54 млн тонн. При этом урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, кукурузы – 25 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, продукты питания в Украине в июне 2013 года подешевели по сравнению с июнем 2012 года на 2%. При этом наибольшее снижение цены отмечается на фрукты – 11%, овощи – 6,4%, сахар – 5,8%. Подорожали в июне т.г. по сравнению с июнем 2012 года хлеб – на 4,6%, макаронные изделия – на 2,7% и подсолнечное масло – на 1%.