Сирийские повстанцы казнили 51 пленного

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно этим данным, сражение шло несколько последних дней и завершилось успехом повстанцев. Правительственные войска понесли тяжелые потери и были выбиты из города. Их потери составили более 150 солдат и офицеров.

В интернете уже появились видеоролики с десятками трупов военнослужащих: закадровый голос объясняет, что это — «собаки Асада». Сколько людей потеряли сами повстанцы, не сообщается.

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Оппозиция также заявила, что на минувшей неделе разгромила несколько изолированных армейских блок-постов и небольших баз на юге и на севере Сирии.

В последние месяцы боевые действия в Сирии приобрели затяжной характер. Ни одна из сторон конфликта не обладает достаточными ресурсами для нанесения поражения другой.

Как сообщалось ранее, за два с лишним года сирийского восстания в этой стране погибли свыше ста тысяч человек, миллионы стали беженцами и вынужденными переселенцами. Попытки мирового сообщества усадить противоборствующие стороны за стол переговоров пока результатов не дали.