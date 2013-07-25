Число погибших в Сирии превысило 100 тысяч человек - генсек ООН

Об этом заявил сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на встрече с госсекретарем США Джоном Керри, передает РИА Новости.

"В Сирии более 100 тысяч человек погибли", - сказал Пан Ги Мун, призвав положить конец военным и насильственным действиям обеих сторон конфликта.

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При этом Пан Ги Мун призвал созвать предложенную США и Россией конференцию по сирийскому урегулированию в Женеве как можно скорее.

"Мой спецпредставитель по Сирии Лахдар Брахими и я не пожалеем усилий для этого", - сказал Пан Ги Мун.