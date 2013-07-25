Число погибших в Сирии превысило 100 тысяч человек - генсек ООН
22:23, 25 июля 2013Мир
771 0
Число погибших в результате конфликта в Сирии превысило 100 тысяч человек.
Погибшие в Сирии / Фото : aa.com.tr
Об этом заявил сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на встрече с госсекретарем США Джоном Керри, передает РИА Новости.
"В Сирии более 100 тысяч человек погибли", - сказал Пан Ги Мун, призвав положить конец военным и насильственным действиям обеих сторон конфликта.
По теме: В Сирии похитили польского фотографа
При этом Пан Ги Мун призвал созвать предложенную США и Россией конференцию по сирийскому урегулированию в Женеве как можно скорее.
"Мой спецпредставитель по Сирии Лахдар Брахими и я не пожалеем усилий для этого", - сказал Пан Ги Мун.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter