Теракт в пригороде Кабула: 13 погибших

В пригороде Кабула террорист-смертник взорвал заминированную машину рядом с автобусом, в котором находились афганские военные, сообщает телекомпания НТВ.

По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек – 6 солдат и 7 гражданских лиц.

Аналогичный теракт случился сутками ранее. У аэропорта Кабула смертник атаковал натовский конвой. В результате 20 человек получили ранения.

Сейчас в афганской столице находится шеф Пентагона Роберт ГЕЙТС. Он приехал с визитом, чтобы на месте оценить обстановку в регионе.