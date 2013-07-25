В Японии требуют запретить военным США летать по праздникам и ночью

Представители Комитета по зарубежным проблемам, в который входят губернаторы 14 админединиц Японии, в которых имеются военные базы США, передали сегодня в МИД петицию с требованием внести поправки в Соглашение о статусе вооруженных сил США в Японии, сообщает Синьхуа.

По сообщению японского агентства Киодо Цусин, члены Комитета утверждают, что за прошедшие 50 лет, в которые не вносились поправки в соглашение о статусе вооруженных сил США, социальная ситуация в Японии существенно изменилась.

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В петиции требуется запретить проводить тренировочные полеты в выходные и праздничные дни, а также ночью, чтобы уменьшить шум авиации и предупреждать аварии. Местные правительства также просят добавить в соглашение условия о том, чтобы им сообщалось о преступлениях военнослужащих США, а пострадавшим выплачивали компенсации.

Сегодня же глава Комитета по зарубежным проблемам, губернатор префектуры Канагава Юдзи Куроива разъяснил послу США в Японии Джону Роосу содержание петиции. На что Роос ответил, что внести поправки в соглашение очень трудно.