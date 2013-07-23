В Японии произошло землетрясене

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во вторник в японской префектуре Фукусима на северо-востоке страны, угрозы цунами нет, отмечается в сообщении Главного метеорологического управления страны.

Подземные толчки были зафиксированы в 16 километрах к востоку от города Исикава в районе Хамадори и в 181 километрах к северо-востоку от столицы Японии Токио. Очаг залегал на глубине 10 километров под землей.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало, - сообщает РИА Новости.

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Более двух лет назад, 11 марта 2011 года, на северо-востоке Японии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС "Фукусима-1"и вывела из строя систему охлаждения реакторов, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны. Авария на АЭС из-за цунами привела к утечкам радиоактивных веществ в окружающую среду. Полная ликвидация последствий аварии займет 30-40 лет.