Американцы держат в тюрьме 950 иракских детей

Американские военные признались, что удерживают в военной тюрьме под Багдадом около 950 иракских детей и подростков, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Как заявил бригадный генерал военной полиции США Майкл Невин, они были задержаны по подозрению в подготовке терактов или другие действия, квалифицированные как угроза безопасности Ирака или войск коалиции. Военный уточнил, что большинству из несовершеннолетних 15, 16 или 17 лет, хотя встречаются и 10-летние. Генерал считает, что их вовлекли в деятельность Аль-Каеды с помощью угроз либо денег.

Задержанные подростки содержатся на базе Camp Cropper рядом с багдадским аэропортом вместе с тремя тысячами взрослых заключенных. По утверждению военных, многие из этих детей неграмотны и имеют неблагополучные семьи, а теперь могут получить образование благодаря специальной программе.