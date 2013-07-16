Беспорядки в Египте: 7 человек погибли, свыше 260 пострадали (видео)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной интернет-портал "Аль-Ахрам".

По словам представителя Минздрава страны Халеда аль-Хатыба, 137 пострадавших уже выписаны, 124 человека остаются в больницах.

Десятки тысяч сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси в ночь на вторник перекрыли ряд крупных шоссе Каира, в том числе эстакаду, связывающую несколько районов столицы. Полиция пыталась разогнать исламистов, применяя для этого дробовики и гранаты со слезоточивым газом. Столкновения произошли и в других частях города и закончились лишь утром.

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Сторонники Мурси заявили, что готовы пойти и на другие "экстренные, но мирные меры, пока военные не вернут законному президенту власть".

Ранее в интервью РИА Новости заместитель председателя ''Партии свобода и справедливость'', являющейся политическим крылом движения ''Братья-мусульмане'', Исам Арьян заявил, что, если армия не вернет демократически избранному президенту Мурси его пост, протестующие будут вынуждены уже в ближайшие дни пойти на другие ''крайние, но мирные меры''.

Между тем, как ранее заявил премьер-министр Египта Хазем аль-Библяви, новое правительство Египта может принести присягу и приступить к работе уже во вторник или среду.