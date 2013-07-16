Панама задержала судно КНДР за нелегальное оружие - капитан хотел покончить с собой
10:31, 16 июля 2013Мир
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Панама задержала судно под флагом КНДР, вышедшее с Кубы.
Панама задержала судно под флагом КНДР
Президент Панамы Рикардо Мартинелли сказал в эфире государственного радио, что это произошло из-за подозрений по перевозке «сложного ракетного оборудования», сообщает Радио Свобода.
Также Мартинелли заявил, что, когда полиция вошла на борт, экипаж сопротивлялся, а капитан «пытался покончить с собой».
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"Миру стоит остановиться и принять к сведению, что никто не вправе провозить незадекларированное оружие через Панамский канал", - цитирует президента Панамы РИА Новости.
Напомним, Северная Корея, которая в феврале провела очередные ракетные испытания, находится под санкциями ООН из-за попытки развивать свою ядерную программу.
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