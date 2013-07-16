Панама задержала судно КНДР за нелегальное оружие - капитан хотел покончить с собой

Президент Панамы Рикардо Мартинелли сказал в эфире государственного радио, что это произошло из-за подозрений по перевозке «сложного ракетного оборудования», сообщает Радио Свобода.

Также Мартинелли заявил, что, когда полиция вошла на борт, экипаж сопротивлялся, а капитан «пытался покончить с собой».

По теме: Байден: Ядерная КНДР одинаково опасна для США и Китая

"Миру стоит остановиться и принять к сведению, что никто не вправе провозить незадекларированное оружие через Панамский канал", - цитирует президента Панамы РИА Новости.

Напомним, Северная Корея, которая в феврале провела очередные ракетные испытания, находится под санкциями ООН из-за попытки развивать свою ядерную программу.