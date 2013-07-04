Арестовано руководство телеканала "Египет-25"

Телеканал "Египет-25", принадлежащий политической партии "Братья-мусульмане", прекратил вещание, а его руководство арестовано.

Об этом сообщило официальное информационное агентство Египта MENA. Перед закрытием телеканал транслировал митинги в поддержку Мохаммеда Мурси и речи ряда деятелей партии, обвинявших египетскую армию в организации военного переворота, передает Reuters.

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