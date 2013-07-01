Артистка Сirque du Soleil погибла во время выступления

Трагедия произошла в ходе представления "Ка" на арене MGM Grand, когда артистка, исполнявшая номер на высоте около 15 метров, сорвалась вниз и упала за пределами сцены. Она была незамедлительно доставлена в больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончалась, не приходя в сознание, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Las Vegas Sun.

Данный инцидент стал первым за почти 30 лет существования Сirque du Soleil, когда артист цирка скончался от травм, полученных в ходе выступления.

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"Наша компания глубоко опечалена потерей одной из наиболее талантливых артисток представления "Ка". Мысли и молитвы сотрудников и актеров шоу и всего Сirque du Soleil направлены в поддержку ее семьи", - говорится в официальном заявлении Сirque du Soleil.

Гийяр-Гийо работала на сцене цирка более 20 лет, у нее осталось двое маленьких детей. Из-за гибели артистки представления шоу "Ка"временно приостановлены.