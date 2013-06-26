Британские букмекеры принимают ставки, куда поедет Сноуден, лидирует Куба

По состоянию на 21:00 по Киеву фаворитом букмекерская контора William Hill считает Кубу — ставки на нее принимаются с коэффициентом 2,87. Следом с коэффициентом 4 к 1 идут США, добивающиеся от России экстрадиции Сноудена. На третьем и четвертом месте в списке расположились Эквадор и Венесуэла, сообщает Lenta.ru. Вероятность того, что бывший сотрудник ЦРУ останется в России, букмекеры оценили в одиннадцать к одному.

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В списке возможных пунктов назначения Сноудена также фигурируют Китай или Гонконг, откуда он и прилетел в Россию (13/1), а также Исландия или посольство Эквадора в Лондоне, где скрывается основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж (оба варианта — 17/1), и собственно транзитная зона аэропорта Шереметьево. Замыкает список Северная Корея (21/1).

Напомним, Сноуден прилетел в Москву из Гонконга после того, как туда поступил запрос американских властей о его экстрадиции. У него был билет на рейс до Гаваны, однако он им не воспользовался. При этом новый билет бывший сотрудник ЦРУ купить не может, поскольку власти США аннулировали его паспорт. Возможности покинуть транзитную зону аэропорта у Сноудена тоже нет, так как он не получал российскую визу.

В настоящее время бывший сотрудник ЦРУ ходатайствует перед Эквадором о получении статуса политического беженца. При этом власти страны 26 июня заявили, что на вынесение решения по ходатайству может уйти несколько месяцев. Ранее также сообщалось, что Сноуден рассматривает возможность обращения с аналогичной просьбой к властям Исландии.

США добиваются от России экстрадиции Сноудена. Запрос о выдаче они обосновали тем, что ему предъявлены обвинения в разглашении секретной информации. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что Сноуден не пересекал российскую границу. Кроме того, между Россией и США не заключено соглашение о выдаче преступников.