Сингапур окутан сильнейшим за всю историю смогом (фото)

Индекс уровня загрязнения воздуха в Сингапуре составил сегодня 401 балл, что является самым высоким показателем за всю историю города.

Как передает CNN, правительство уже предупредило, что Сингапур будет окутан сильным смогом в течение нескольких недель.

В соответствии с принятой в стране шкалой измерения уровня загрязнения воздуха, опасным считается показатель в 300 баллов. Именно поэтому Национальное агентство по окружающей среде страны предупредило о том, что пожилым людям, беременным женщинам, детям и людям с сердечными и легочными болезнями не следует выходить на улицу.

"Он (смог) может легко длиться несколько недель, и вполне возможно, что даже дольше, пока на Суматре не закончится сухой сезон. Обычно, он заканчивается в сентябре или октябре", - заявил премьер-министр Сингапура Ли Хсиенг Лонг (Lee Hsieng Loong) по поводу смога, который пришел из Индонезии.

"На сегодняшний день самым простым способом расчистки плодоносных земельных участков является техника сжигания сухих остатков растений. Она используется как местными фермерами, так и сингапурскими и малазийскими компания, которые выращивают пальмовое масло", - так объяснил одну из причин появления смога высокопоставленный чиновник из Министерства иностранных дел Индонезии Хайди Дарьянто (Hadi Daryanto), подытоживает CNN.

В то же время, как сообщает ВВС Украина, задымленность вызвана лесными пожарами на индонезийском острове Суматра. Сингапурский смог уже повлек обмен обвинениями между двумя соседними государствами.

Правительственные чиновники Индонезии и Сингапура, ответственные за окружающую среду, проводят срочные переговоры в Джакарте.

Министр окружающей среды и водных ресурсов Сингапура Вивиан Балакришнан написал на своей странице в Facebook, что будет требовать от правительства в Джакарте "решительных действий".

"Ни одна страна или корпорация не имеет права загрязнять воздух и подрывать здоровье и хорошее самочувствие сингапурцев", - написал он.

Однако индонезийский министр по вопросам благосостояния Агунг Лаксоно говорит, что Сингапур ведет себя "как ребенок". "Это произошло не по желанию индонезийского государства, это все природа", - сказал министр.