Германия заблокировала переговоры о вступлении Турции в ЕС

Высокопоставленные дипломаты стран ЕС в четверг провели заседание, на котором они должны были принять решение об открытии со следующей недели очередного технического пункта в рамках переговоров о вступлении Турции в Евросоюз. Для этого страны ЕС должны были единогласно поддержать решение о начале переговоров, но представители двух стран, включая Германию, заблокировали его, передает Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

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Как уточняет американская Wall Street Journal, немецкий дипломат высказал технические замечания, однако реальную озабоченность Берлина вызвал тот факт, что страны ЕС могут придать новый импульс переговорам на фоне жесткого подавления правительством Турции недавних акций протеста. Страны ЕС, возможно, обсудят этот вопрос еще раз в начале следующей недели, но, в силу приближения парламентских выборов в Германии, это маловероятно, сказал изданию дипломат.

Официально переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году, напоминает РИА Новости. С тех пор стороны открыли 13 из 35 технических пунктов, которые должна выполнить Турция, чтобы отвечать условиям ЕС. Переговоры неоднократно осложнялись конфликтами и разногласиями, которые приводили к их приостановке. За последние три года стороны не открыли ни одного нового технического пункта, при этом на данный момент Турция смогла закрыть переговоры лишь по одному из пунктов.