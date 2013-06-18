13 тысяч семей в Британии смотрят черно-белые телевизоры

Об этом свидетельствуют данные организации TV Licensing, которая собирает плату за телевизионные лицензии.

Для того, чтобы легально смотреть телевидение в Великобритании, ежегодно владелец одного цветного телевизора должен уплатить 145 фунтов в год ($228), а владелец черно-белого - 49 фунтов ($77). Штраф за нелегальный просмотр составляет 1 тыс. фунтов ($1573).

Согласно данным организации, в 2012 году более 400 тысяч британцев смотрели телевидение незаконно.

Нарушители-юмористы

TV Licensing составила список самых смешных объяснений, почему люди не платят за телевидение.

Среди них:

"Вообще-то моя собака, породы корги, родственник собаки Королевы, поэтому я думал, что мне не нужна телевизионная лицензия".

"Зачем мне ТВ-лицензия, если этот телевизор я украл? Никто не знает, что он у меня есть".

"Телевизор смотрит только мой трехлетний сын. Вы можете это вычесть из государственной помощи, которую я на него получаю? Он его смотрит, то пусть он и платит".

"Мне не надо было платить, потому что мне сделали смертельную инъекцию".

"Я не хочу платить за лицензию на целый год. С моим счастьем я умру за полгода, и тогда деньги пропадут".

"Я недавно похудела, и мне надо было покупать новую одежду. Поэтому я не могла себе позволить платить еще и за лицензию".

Спикер TV Licensing Стивен Фармер так прокомментировал данные мониторинга:

"Некоторые из объяснений очень смешные, а некоторые демонстрируют замечательную изобретательность и творчество людей, но если вас поймают на том, что у вас нет действительной лицензии, это влечет за собой уголовную ответственность, и это совсем не смешно".

ВВС Украина