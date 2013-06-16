Один из крупнейших профсоюзов Турции призвал к забастовке

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Руководство другого турецкого профсоюза "Конфедерация революционных профсоюзов" (DISK) собралось на экстренное заседание, на котором решается вопрос о присоединении к забастовке.

Поводом для проведения акции стало желание выразить солидарность с демонстрантами на площади Таксим и парке Гези, чей митинг в центре Стамбула в ночь на воскресенье был подавлен полицией. "Завтра мы объявим об отказе выходить на работу", - сообщил представитель KESK Мустафа Тургут (Mustafa Turgut). Конфедерация объединяет 11 профсоюзных организаций, в которых состоят около 240 тысяч человек.

По всей Турции в течение почти трех недель проходят антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези. Регулярно выступления сопровождаются беспорядками. По последним данным, жертвами столкновений уже стали пять человек, число пострадавших достигает 5 тысяч.