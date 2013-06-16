Стамбульская полиция вытеснила демонстрантов с площади Таксим и парка Гези

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Протестующие были оттеснены в прилегающие улицы, сейчас площадь и парк находятся под контролем правоохранительных органов. Мероприятия по разгону митинга начались вечером 15 июня. О пострадавших и задержанных информации пока нет.

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До начала операции премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил демонстрантов, что полицейские в случае неповиновения будут применять спецсредства.

По всей Турции 18 дней проходят антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези. Регулярно выступления сопровождаются беспорядками. По последним данным, жертвами столкновений уже стали пять человек, количество пострадавших достигает 5 тысяч.

Основные требования демонстрантов - сохранение парка Гези, запрет на снос Культурного центра Ататюрка, запрет использования полицией слезоточивого газа при столкновениях с демонстрантами, расширение демократических свобод, в том числе свободы слова и самовыражения.