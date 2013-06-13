Профсоюзы Греции объявили забастовку из-за закрытия государственной ТРК
Ведущие профсоюзы Греции призвали провести в четверг 24-часовую всеобщую забастовку против закрытия государственной телерадиокорпорации (ERT).
В среду днем греческие журналисты уже начали суточную забастовку против решения правительства, в результате которого без работы останутся более двух с половиной тысяч человек, сообщает Радио Свобода.
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Представитель правительства Симос Кедикоглу назвал Греческую телерадиовещательную корпорацию образцом расточительности, коррупции и бесхозяйственности. Годовой бюджет гостелерадиокомпании составлял около 300 млн евро.
Чиновники заявили, что компания возобновит свою работу после реформирования и с меньшим штатом, но не объявили, когда это произойдет.
Греция вынуждена прибегать к значительным сокращениям расходов и увеличению налогов, чтобы получить 240 миллиардов евро международной финансовой помощи.