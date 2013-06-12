Еврокомиссия не просила закрывать греческое гостелевидение

"Еврокомиссия как участник "тройки" (кредиторов Греции), ЕК как европейский институт, работающий с правительством Греции, не была проинформирована и не обсуждала закрытие ERT. Мы узнали о закрытии из заявления представителя правительства (Греции) вчера", - заявил журналистам пресс-секретарь ЕК Оливье Байи, передает РИА Новости.

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"Еврокомиссия не искала закрытия ERT", - говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в среду.

Во вторник официальный представитель правительства Греции заявил, что ERT закрывается из-за "непрозрачности и расточительности", а 2,6 тысячи сотрудников будут уволены. Данное решение вызвало неодобрение общества. Профсоюзы греческих журналистов с 6 часов утра среды проводят 24-часовую забастовку во всех средствах массовой информации в знак протеста против закрытия ERT.

Правительство Греции уже объявило о создании новой компании телерадиовещания вместо ERT.