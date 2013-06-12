Страны СНГ договорились о единой таможенной декларации

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины со ссылкой на итоги 57-го заседания Совета руководителей таможенных служб стран СНГ, прошедшего в Херсоне.

Кроме того, в рамках заседания участники выразили готовность подписать протокол об обмене информацией между таможенными службами и координировать усилия в борьбе с несанкционированным реэкспортом.

В своем приветственном слове к участникам заседания министр доходов и сборов Украины Александр Клименко отметил, что вот уже два десятка лет Совет руководителей таможенных служб был и остается эффективным механизмом сотрудничества и взаимодействия таможенных служб стран СНГ.

«Уверен, что наши дальнейшие действия, направленные на усовершенствование таможенных процедур и таможенного контроля посредством анализа, работы с базами данных и обмена информацией, позволят обеспечивать баланс между необходимостью сделать таможенный контроль простым для граждан и бизнеса, но одновременно эффективным с точки зрения защиты национальных интересов в международной торговле», - цитирует пресс-служба Клименко.

В пресс-службе Министерства также сообщили, что в рамках заседания Совета Украина подписала ряд двусторонних документов. В частности, с белорусскими коллегами - меморандум о намерениях относительно взаимодействия во время проведения чемпионата мира по хоккею – 2014 в Беларуси; с российскими коллегами – обновленный план мероприятий по развитию сотрудничества, в том числе по линии таможенного контроля граждан, пребывающих на Олимпийские игры в Сочи - 2014.

Справка УНИАН. Совет руководителей таможенных служб государств - участников СНГ является постоянно действующим органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств, деятельность которого направлена на обеспечение координации взаимодействия таможенных служб в области таможенной политики, гармонизацию таможенного законодательства и создания единых таможенных услуг.