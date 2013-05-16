Янукович поручил Бойко заняться космосом

Президент Украины Виктор Янукович расширил сферу полномочий вице-премьер-министра Юрия Бойко, добавив к ним обеспечение выполнения возложенных на Кабинет министров задач и полномочий в космической деятельности.

Соответствующий указ главы государства от 15 мая с. г. обнародован на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, Бойко согласно указу Президента от 24 декабря 2012 г. обеспечивает выполнение возложенных на Кабмин задач и полномочий в сфере экологии, природных ресурсов, энергетики, космической деятельности, угольной промышленности и промышленной политики.