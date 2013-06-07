Шведская принцесса выходит замуж за американского банкира

Об этом сообщает 5 канал.

Праздничный бал по этому случаю состоится в королевской резиденции в Стокгольме.

На торжества пригласили около 500 человек, в частности, представителей всех монарших семей Европы.

Со своим избранником принцесса познакомилась в Нью-Йорке, где работала после разрыва с предыдущим женихом.

Крис О'Нил - миллионер, но происхождение имеет не аристократическое. Впрочем, мезальянс шведскую королевскую семью не пугает. Три года назад другая дочь Карла Густава, принцесса Виктория, обручилась со своим тренером по фитнесу.