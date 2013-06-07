Шведская принцесса выходит замуж за американского банкира
17:48, 07 июня 2013Мир
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Завтра младшая дочь короля Карла XVI Густава - Мадлен - выходит замуж за американского банкира Криса О'Нила.
Принцесса Мадлен завтра выходит замуж
Об этом сообщает 5 канал.
Праздничный бал по этому случаю состоится в королевской резиденции в Стокгольме.
На торжества пригласили около 500 человек, в частности, представителей всех монарших семей Европы.
Со своим избранником принцесса познакомилась в Нью-Йорке, где работала после разрыва с предыдущим женихом.
Крис О'Нил - миллионер, но происхождение имеет не аристократическое. Впрочем, мезальянс шведскую королевскую семью не пугает. Три года назад другая дочь Карла Густава, принцесса Виктория, обручилась со своим тренером по фитнесу.
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