В Голландии на трон взойдет первый за 123 года мужчина-король (фото)

Церемония начнется с подписания акта об отречении, после чего Виллем-Александер станет королем, а его супруга Максима — королевой, сообщает Росбалт.

Ожидается, что в церемонии примут участие около двух тысяч человек, в том числе британский принц Чарльз и японская принцесса Масако.

Беатрикс, передающая корону своему сыну, принцу Оранскому, выступила с прощальным обращением к подданным. Она поблагодарила голландцев за "горячую преданность" и призвала их поддержать нового короля.

Беатрикс выразила уверенность, что Виллем-Александр будет хорошим королем. По ее словам, он достаточно хорошо подготовлен для этой роли и будет стоять выше интересов политических партий и групп влияния.

На ужине накануне отречения присутствовали многие представители королевских домов Европы: принц Уэльский Чарльз с герцогиней Корнуолльской, принц Фелипе и принцесса Летиция Габсбурги из Испании, крон-принц Фредерик из Дании и многие другие.

75-летняя королева Беатрикс находилась на троне с 1980 года, с тех пор, как ее мать, королева Юлиана, отреклась от престола в ее пользу.