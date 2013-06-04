Медведев: Россия отреагирует на вступления в НАТО Финляндии и Швеции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявляет, что вопрос вступления в НАТО Финляндии и Швеции является внутренним делом этих государств, но Россия будет вынуждена на это реагировать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал в городе Киркенес (Норвегия) на пленарном заседании Совета Баренцева/Евроарктического региона.

«Мы не считаем, что участие других новых государств в Североатлантическом альянсе не создаёт новую ситуацию с обеспечением стабильности. Мы, наоборот, исходим из того, что всякие новые участники Североатлантического альянса, которые находятся вблизи нашего государства, в конечном счёте всё-таки меняют паритет сил, и мы на это вынуждены реагировать», - сказал Медведев, отвечая на вопрос о позиции РФ относительно вступления в Альянс Финляндии и Швеции.

При этом он добавил, что принятия решений тем или иным государством участвовать или не участвовать в блоке НАТО или в каком-либо ином военном блоке является внутренним делом каждого государства.

«Они сами принимают решения в соответствии с доктриной национального суверенитета. Но мы не можем не учитывать то, что для нас блок НАТО – это не просто какое-то постороннее формирование, это структура, которая имеет определённый военный потенциал и который в своей значительной части может быть использован против нашего государства при неблагоприятном развитии событий. Именно поэтому мы всегда говорили и говорим о том, что продвижение НАТО к российским границам мы не рассматриваем как позитивный факт для нашей страны», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 23 мая министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сказал на международной конференции «Военные и политические аспекты европейской безопасности», что в России сохраняются опасения относительно расширения НАТО на Восток.

«У нас остаются серьезные вопросы к натовским странам относительно миссий альянса в новых условиях. Проекты дальнейшего расширения НАТО и продвижения военной инфраструктуры блока на Восток подрывают с таким трудом достигнутые позитивные результаты», - сказал Шойгу.