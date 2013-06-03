В Турции после длительной паузы возобновились столкновения военных и курдов
21:22, 03 июня 2013Мир
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Турецкие военные сегодня заявили, что курдские повстанцы открыли огонь на юго-востоке страны, неподалеку от иранской границы.
Из Турции курдские повстанцы переходят в Ирак
По сообщению, в результате нападения ранен один турецкий военнослужащий, армия ответила вертолетным ударом, пишет Радио Свобода.
Это первое сообщение о столкновении с курдами в Турции со времени договоренностей, по которым курдские повстанцы начали переходить из Турции на заселенный также курдами север Ирака.
Вывод боевиков является элементом договоренности, которую заключили в позапрошлом месяце власти Турции и заключенный лидер курдских повстанцев в этой стране Абдуллах Оджалан. Но повстанцы из вооруженной сепаратистской группировки «Рабочая партия Курдистана» предупреждали, что прекратят вывод своих сил, если подвергнутся нападению турецких войск.
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