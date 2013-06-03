В Турции после длительной паузы возобновились столкновения военных и курдов

По сообщению, в результате нападения ранен один турецкий военнослужащий, армия ответила вертолетным ударом, пишет Радио Свобода.

Это первое сообщение о столкновении с курдами в Турции со времени договоренностей, по которым курдские повстанцы начали переходить из Турции на заселенный также курдами север Ирака.

Вывод боевиков является элементом договоренности, которую заключили в позапрошлом месяце власти Турции и заключенный лидер курдских повстанцев в этой стране Абдуллах Оджалан. Но повстанцы из вооруженной сепаратистской группировки «Рабочая партия Курдистана» предупреждали, что прекратят вывод своих сил, если подвергнутся нападению турецких войск.