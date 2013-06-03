Пожар на птицеферме в Китае: число погибших возросло до 112

10:59, 03 июня 2013
Мир
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Пожар на птицеферме в китайской провинции Цзилинь в понедельник унес жизни 112 человек.

пожежник / Фото : stihi.ru

Ранее сообщалось о 55 погибших и более 40 раненых.

Пожар произошел на предприятии Jilin Baoyuan в городском округе Дэхуэй утром. По информации спасателей, во время пожара рабочие оказались заблокированы в одном из ангаров для забоя птицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиейтед Пресс.

По некоторой информации, причиной пожара стал взрыв в результате утечки жидкого аммиака.

Спасательная операция продолжается.

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