Пожар на птицеферме в Китае: число погибших возросло до 112
10:59, 03 июня 2013Мир
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Пожар на птицеферме в китайской провинции Цзилинь в понедельник унес жизни 112 человек.
Причиной пожара стал взрыв в результате утечки жидкого аммиака / Фото : stihi.ru
Ранее сообщалось о 55 погибших и более 40 раненых.
Пожар произошел на предприятии Jilin Baoyuan в городском округе Дэхуэй утром. По информации спасателей, во время пожара рабочие оказались заблокированы в одном из ангаров для забоя птицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиейтед Пресс.
По некоторой информации, причиной пожара стал взрыв в результате утечки жидкого аммиака.
Спасательная операция продолжается.
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