В Оклахоме от шторма погибли еще пять человек

Местные власти подтвердили, что среди погибших в результате удара стихии мать и ребенок. Кроме того два тела обнаружены в автомобиле на шоссе в пригороде Юнион-Сити, еще один житель погиб в пригороде Эль-Рино, сообщает РИА Новости.

Над столицей штата городом Оклахома-Сити и ближайшими районами действует мощная грозовая система, которая вызвала выпадение крупного града, резкое повышение уровня воды в реках, а также более десяти случаев появления воронок торнадо. По данным местной электрической компании, до 54 тысяч человек остались без электричества из-за обрыва линий электропередачи.

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На прошлой неделе жертвами аналогичного погодного явления в пригороде Оклахома-Сити стали 24 человека.