В Америке началась ”черная пятница”

В Соединенных Штатах началась так называемая "Черная пятница", день, в который традиционно ставятся рекорды продаж, передает Associated Press.

Магазины крупнейшей розничной сети страны, Wal-Mart, открылись в пять утра, тысяча универмагов JCPenney - в четыре. В пять открылись и игрушечные магазины Toys "R" Us. На сотни товаров, включая электронику и бытовую технику, были предложены большие скидки - до 50 процентов.

За час до открытия перед магазинами выстроились очереди по несколько сотен человек. Первые покупатели начали прибывать в три утра.

"Черная пятница" - первый день после Дня благодарения. Она получила свое название от черного цвета чернил, которым американские бухгалтеры традиционно записывают приход.

Формально "Черная пятница" начинает сезон предрождественских продаж, но не всегда показывает, каковы они будут. В целом на пятницу и уик-энд приходится только 10 процентов всей праздничной выручки.

В этом году, отмечает Bloomberg, прогнозируется самый медленный рост продаж за последние пять лет. Впрочем, ожидается, что в рождественские праздники только в интернет-магазинах американцы потратят 39 миллиардов долларов.

Лента.ру