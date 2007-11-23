Китай признал Киев лучшим зарубежным городом

Киев получил титул лучшего зарубежного города для инвестирования китайскими предприятиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, торжественная церемония награждения состоялась во время международной конференции руководителей китайских и мировых национальных корпорации, которая проходила в Пекине.

На церемонию награждения прибыла делегация Киевской городской государственной администрации и представителей украинского бизнеса во главе с заместителем председателя КГГА Сергеем РУДЫКОМ.

Победителей конкурса определяли представители ведущих китайских индустриальных ассоциаций, коммерческих палат, эксперты свыше 10 тысяч китайских компаний.

Также в определении победителя активно участвовали посольства КНР за рубежом и представительства иностранных стран в Китае. Они в течение года изучали перспективы экономического сотрудничества, возможности привлечения инвестиций китайских предприятий, анализировали преимущества и инвестиционные риски каждого конкретного города из многих стран мира.

Всего было отмечено 20 лучших зарубежных городов, причем Киев стал единственным городом СНГ, которым заинтересовались китайские инвесторы.

Предусматривается, что основное внимание будет уделено реализации инвестиционных проектов в сферах развития социальной и транспортной инфраструктуры, строительства спортивных комплексов и гостиниц. В частности, инвесторы из Китая выразили желание полностью профинансировать сооружение нового моста через Днепр, принять финансовое участие и оказать технологическую помощь в строительстве транспортных развязок в городе, а также стать поставщиком пассажирских автобусов для нужд столичного транспорта.

Предусматривается, что в течение ближайших месяцев Киев и Пекин обменяются делегациями специалистов и представителей бизнеса, которые определят конкретные проекты для совместной реализации.